專訪》高雄人進來！ 韓國瑜打算抽城市稅

2018-12-25 00:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜今天就職典禮後，將成為高雄市長，他昨天下午接受本報專訪，透露上任後，高雄人流一多，打算抽城市稅！

記者詢問韓國瑜說，他陸續提出的愛情摩天輪、旗津特區、賽馬場等諸多建設，勢必要舉債，經費從哪裡來？評估哪一個最可能先有成績？

韓國瑜回答說，市政府一毛不出，為什麼？我被攻擊時，外界沒有聽我全貌，為什麼我要花錢？愛情產業鏈不能BOT嗎？賽馬不能 BOT嗎？旗津特區不能找大型企業來開發嗎？包括徵收土地，土地大部分都是公家的，市政府要怎麼花錢?

「厲害的建設，並不是金山銀山去發展，最厲害的高手是缺金山缺銀山，一樣能發展。」韓國瑜表示，包括醫療觀光，從頭到尾沒有說市政府要花一毛錢，包括太平島開挖石油，「我有說市政府要花錢嗎」？他舉例說，假設以賽馬來說，香港馬會有幾百年經驗提供給我們，包括建硬軟體，假設可佔股20至30%；中油是地主，假設佔股多少；高雄市政府做莊，佔股多少，「這樣為什麼要花錢」？

韓國瑜強調：「我所有這些建設都是一毛不花，是用創意跟點子」，愛情產業鏈來說，舊金山碼頭1號至29號碼頭全部BOT，「你是搞婚紗的，這段路給你，自己開發經營，但是你要在我的總體架構下，搞珠寶也是」。他說：「花大錢做小事，是愚蠢的政府，不花錢能作大事，才是聰明的人。」

韓國瑜重申，高雄產業的發展，市政府一毛不花，「醫療觀光為什麼要花錢?我就把旅行社找來，跟醫院結合，新的衛生局長先推這幾個項目，由旅行社去賣，賣完後旅行社賺多少錢，醫院賺多少錢，結餘剩下多少，市政府不賺錢也沒關係，但帶動人潮，人流一多，我就抽城市稅。」

記者詢問他說，市府要抽城市稅？這是蠻新的概念，是類似日本做法？

韓國瑜回答說：「當然，你以為我禿頭禿假的！」他說：「我有很多賺錢手段，不花錢還要賺錢，還要做事，這才是未來高雄市最大挑戰。」

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專訪》韓國瑜：摩天輪、賽馬場不打算花一毛錢

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