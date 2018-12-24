教部轉彎放行管中閔 台大生：選後清理戰場的政治決定

2018-12-24 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮今（24日）下午臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」管中閔出任台大校長，但台大需在3個月內，針對遴選會瑕疵提出說明並報告。對此，曾針對校長遴選爭議發起連署召開臨時校務會議的台大學生童昱文說，教育部大轉彎同意聘任管中閔為台大校長，也只是選後清理戰場的政治決定。

針對教育部同意聘任管中閔一事，童昱文稍早在臉書看法，他表示，根本沒想到管案可以撐這麼久，很大部分確實是因民進黨政府在政治壓力下，至少還願意把案子退回台大；但現在教育部大轉彎，「也只是選後清理戰場的政治決定罷了」，如果不是政治考量，那要如何面對教育部過去的法律見解和今天提出來各種邏輯不通的理由？

「今天教育部提出來的轉彎理由，還是讓人不禁感嘆台灣真的是公法學寶庫。」他指出，教育部一方面迴避說明為什麼過去認為是爭程序瑕疵該當重大瑕疵，現在卻不認為，這樣的見解變更到底是基於什麼理由。

童昱文說，這次台大校長遴選程序展示出來現行遴選制度的漏洞重重，遴選過程的重要法規上爭議有：哪些利害關係人在遴選程序中要負什麼樣的程序上義務？現行法的規範是否明確充分？教育部的審查權限到哪裡？現行法的授權是否明確充分？如果學校不服教育部的決定，有哪些合法的救濟手段可以使用？

最後他感嘆：「我覺得過去半年我盡力了，沒有對不起我受的淺薄的公法訓練，希望耶魯畢業的葉老師（葉俊榮）也覺得沒有對不起自己受的公法訓練。」

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