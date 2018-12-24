同甘共苦12年 許立明：盼同仁跟隨韓市長帶高雄往前

2018-12-24 21:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕「同甘共苦十二年、感謝大家。」高雄市代理市長許立明任內最後一天上班，今傍晚下班前，帶領市府局處首長、向全體市府同仁致謝與道別，並期待市府同仁繼續跟隨韓國瑜市長，帶領高雄往前進、邁向更好未來，卸任後第一件事，許立明脫下西裝與領帶，自己開車帶老婆去看牙醫。

許立明與團隊傍晚在高市府四維行政中心一樓，與所有同仁道別，他先到自己創立的一九九九、向辛苦的話務中心同仁致謝，接著在中庭觀看12年來的成果影片〈高雄時刻〉、〈高雄 before & after〉，最後帶著局處首長舉起同甘共苦十二年、感謝大家字牌，表達對基層同仁的謝意，各局處同仁也回贈親手製作的感謝話語，場面溫馨。

許立明除感謝高雄市政府團隊12年來同甘共苦、榮辱與共，更感謝這12年來一直支持鼓勵並給予溫暖的高雄市民，他並期待市府同仁繼續跟著韓國瑜市長，帶領高雄往前進，邁向更美好的未來。

他認為自由民主社會裡，政黨輪替、政務官來來去去很正常，除了感謝、還是感謝，原本計畫卸任後搭火車環島，但今天下班後第一件事，是開車帶老婆去看牙醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/