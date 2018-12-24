卸任代理市長前 許立明視察高雄首座原住民溫泉產業示範區

2018-12-24 22:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄代理市長許立明今天卸任前最後一個行程，前往茂林區情人廣場視察高雄首座原住民溫泉產業示範區，溫泉區進度微幅超前，預定明年底完工，許立明表示，茂林溫泉示範區對當地產業至關重要，期許工程明年下半年能如期如質完工，為茂林帶來經濟產值和觀光人潮。

溫泉示範區經費約7600萬元，工期為300個工作天，10月開工後，遇到連日豪大雨，工程受到些微影響，在積極趕工下，目前進度微幅超前，許立明下午前往基地瞭解進度、各區配置及未來營運方向，除為施工團隊加油打氣，也期勉工程團隊能如期如質完成。

許立明說，山區工程經常受到氣候影響，提高施工難度，茂林溫泉示範區深具潛力，對原鄉區產業至關重要，相信於完工後，結合當地的萬山岩雕、紫斑蝶、多納等自然資源，能帶來可觀的經濟產值和觀光人潮。

茂林擁有全國知名的茂林國家風景區，境內有越冬型紫蝶谷、三黑文化及豐富的人文地景，並曾以多納溫泉聞名，八八風災後溫泉源頭卻被大量土石掩埋，在茂林區公所努力下，於情人廣場驚喜發現溫泉露頭，後續投入茂林溫泉實質開發計畫，成功開鑿溫泉井。

溫泉區面積約1公頃，生產井約400公尺，安全出水量為540CMD（立方公尺/日），泉溫為42度，泉質為碳酸氫鹽泉，俗稱「美人湯」。由於茂林以魯凱族群為主，將以魯凱石板傳統風格及水流地景為發想，展現遊客中心、湯屋、戶外泡湯池和景觀工程的多層次文化風格，預估明年完工後，每年吸引10萬人次的造訪，創造逾2000萬元的經濟產值，帶來50個在地就業機會。

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