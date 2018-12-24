習近平好感超越蔡英文、馬英九？ 作家：民調「PLP」

2018-12-24 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣民意基金會」24日公布最新「2018年終台灣重大民意走向」民調，其中針對政治人物好感度調查結果顯示，台灣民眾對總統蔡英文的感情溫度為42.98度。不過若回頭看2017年的民調，當時台人對中國領導人習進平的感情溫度是51.51度，除了高過今年的蔡英文，也高過2016年馬英九剛下台時41.64度，讓作家顏澤雅頗有微詞。

顏擇雅在臉書指出：「很懂得做民調的人，知道怎麼設計問卷來達到自己想要的任何結果。」她認為，無論是國民黨、中天或旺旺集團，都做不出台灣人對習近平好感度超過馬英九、蔡英文的民調結果。若以最保守說法，「這種民調嚴重扭曲北京對台灣民意的理解，煽動北京片面改變台海現狀的企圖心。」

她提到，設計這份民調問卷的人，是現正競選民進黨主席的民調專家游盈隆。所以如果要以不太保守的說法進行解釋，就是「親綠民調機構」在中國共產黨第19次全國代表大會後，送給習近平的「大禮」。

她說，「也許是要給習時代的對台單位做業績。或許是表忠，或許是諂媚」，中國古代成語叫舐癰舔痔，現今俗話叫擦鞋，台語叫「PLP」（捧卵葩），至於新加坡也使用閩南語，但因為比較「國際化」，所以用諧音「Paul Lampard」代替。

她也補充了這個新近流行的詞彙，指出「Lampard」是位英格蘭足球球星。作家果子離留言回應「Paul Lampard好衰」。

該球星本名是「Frank Lampard」（法蘭克・蘭帕德），為英格蘭退役的職業足球員，目前轉任教練，卻和「PLP」結下不解之緣。

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