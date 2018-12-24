正副議長選舉受賄無罰則？內政部：最重關10年

2018-12-24 19:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有媒體報導，公民監督國會聯盟指出「公職人員選舉罷免法」對於地方議會正、副議長選舉買票受賄未規定處罰，籲請主管機關修法；對此，內政部今日澄清，「公職人員選舉罷免法」對買票受賄有明確處罰規定，最高可處10年有期徒刑，今日媒體報導與事實不符。

內政部表示，現行「公職人員選舉罷免法」第100條規定，有關地方立法機關正、副首長選舉賄選罪的處罰規定，已於94年11月30日增訂。

內政部強調，「公職人員選舉罷免法」第100條規定，「地方立法機關正、副首長選舉，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，以及有投票權人要求期約或交付賄賂，而許以不行使其投票權或為一定之行使者，均處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金。」

內政部指出，該條第1項是明定買票者之處罰，第2項則是收賄者之處罰，並未如報載，賣票、受賄的人未有處罰規定。

內政部也強調，對於曾犯貪污罪或「刑法」第142條、第144條賄選罪，經判刑確定者，公職選罷法也明文規定不得參選，其自無再參選地方立法機關正、副首長選舉的可能。

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