葉俊榮簡訊告知同意管任台大校長 賴揆要求審慎思考

2018-12-24 18:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部長葉俊榮今天下午臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」管中閔教授上任台大校長。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，葉部長有事先傳簡訊告訴行政院長賴清德，賴揆有要他「審慎思考、謹慎判斷」，政院立場是教育部需積極對外說明。

政院立場是希望教育部積極對外說明

Kolas Yotaka提及，今天大概葉部長也忙碌，因賴院長在開會，下午一點葉有先傳簡訊告知賴院長，說他可能3點要在記者會做一些決定，院長當時是告訴葉部長，要他「審慎思考、謹慎判斷」，未有任何裁示。

Kolas Yotaka表示，現在教育部做成決定，行政院立場是希望教育部對外說明，何以做出這樣的決定，因為不同立場的人對此事看法都不同，所以教育部必須積極對外說明。

Kolas Yotaka指出，賴院長一直以來立場都是要教育部審慎思考，因為事關重大，必須要審慎決定、審慎判斷。到目前為止，對於外界諸多疑慮，希望教育部能多積極主動對外說明。

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