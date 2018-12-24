升任副市長 彭振聲：把「分工不合作」難題處理好

2018-12-24 21:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲第2任首長人事發布，工務局長彭振聲升任副市長，將會負責督導工務、都發及地政等工務部門。彭受訪表示，過去在工務局接下100多個專案，橫跨文化局、交通局及產發局等，因此市長想要借重他協調能力，把「分工不合作」難題處理好。彭過去曾退休，今年也已達67歲，他說，自己精神體力還行，目標是做到70歲離開公職；但如果中間有做得不好，隨時可以下台。

當被問到柯文哲何時徵詢他當副市長，彭振聲說，柯上週六下午5點徵詢。彭振聲也說，自己就是堅持「說你所做，做你所說」，並引用柯文哲所說的「當部下第一個責任是不要給長官找麻煩。」

而對於前副市長林欽榮任內開出很多政治承諾，是否將全盤接受？彭說，「應該算是柯市長的承諾才算，林欽榮當副市長有什麼承諾」，並補充說，林的承諾是對市長，市長整個期許才是真正承諾，「我老闆是柯文哲」，間接證實「林規彭不隨」。

彭振聲過去長期負責工務局，是否熟悉都市計畫、都更等都發局業務？彭振聲說，都發局分為都市計畫、都市更新及建築管理，副市長不會管到建管細節，而自己擔任都委會委員4年，也清楚都市計劃運作；至於都更，他會傾聽民間需求，「公務員就是敢去做，敢去負責，目標就是使都市更加進步。」

而因為工務局長尚未尋得人選，目前暫由彭振聲兼任。彭說，市府已開始找人選人，因此認為自己兼任只會是短期，預估最長只會兼任一個月。他補充，工務局預算很高，期許新任工務局長人選須要有經驗、熱誠及專業度。

而是否續任台北農產運銷公司董事長？彭則說，北農董事長攸關北農運作，不是說馬上不兼就不兼，這樣會有瑕疵。

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