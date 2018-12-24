苗栗縣下屆議長、副議長選情轉趨單純 陳品安宣布參選

2018-12-24 22:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會下屆議長及副議長選舉，國民黨已提名鍾東錦及李文斌參選，而選後國民黨籍議員也紛紛歸隊，已有23席，選情轉趨單純。民進黨籍4席議員及無黨籍的新科議員陳品安則決定票投自己，時代力量僅2席，新科議員曾玟學宣布參選副議長，議長則支持陳品安，主因是陳品安的政見與時力相符。

苗栗縣議會下屆議長人選，副議長鍾東錦與連任4屆的縣議會國民黨團書記長李文斌兩人搭配參選，並獲縣長徐耀昌力挺，兩人積極佈局，獲多數議員支持。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川指出，日前召開苗栗縣議會國民黨團會議，多數議員支持提名鍾東錦及李文斌參選下屆議長、副議長，也獲黨中央提名。

無黨籍新科議員陳品安也決定參選議長及副議長，均票投自己，她強調，她「不是」要爭取議長及副議長的權力，她主要有加速落實議事透明，議員問政公開透明等政見想在議會落實，希望和大家一起推動。

時力今天宣布由新科議員曾玟學參選副議長，時力新科議員宋國鼎表示，時代2席議員將投票支持陳品安出任議長，主因是陳品安的政見與時力相符，此外，陳品安也是社運出身，自「苑裡反瘋車」運動以來，一直與苑裡鄉親共同從事社會、與政治改革，他們認為陳品安是值得信賴的人選。

苗縣議會民進黨黨團召集人羅貴星指出，黨團已決議依往例，4位黨籍議員在議長、副議長選舉時均投票給自己。

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