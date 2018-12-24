校慶對韓國瑜大唱夜襲 網友：學生唱軍歌史上最噁心

2018-12-24 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣私立維多利亞中小學22日舉辦校慶，高雄市長當選人韓國瑜以創辦人身分致詞，活動過程中有學生進場表演唱「夜襲」，結果事後被網友批評「黨國遺毒」、「學生唱軍歌是史上最噁心的事情」。

韓國瑜在校慶時提到，維多利亞中小學創校19年，這次他是以創辦人身分進入校園，他強調，「學術歸學術，政治歸政治」，所以校內所有慶典活動一向不太邀請政治人物。不過，卻因為學生在活動中唱軍歌「夜襲」，而遭網友直批：「抓到了！政治進入校園。」

有網友認為「中學生給你們這樣拿來拍馬屁的啊」、「要不要把義勇軍進行曲當校歌」、「小學生唱夜襲真悲哀啊」；也有人表示「這只是學生搞笑吧」、「給這些學生志願留營表看有幾個敢填」、「沒人說夜襲不給唱，問題在於國中小」。

據了解，韓國瑜先前選舉前，曾在美濃區高美醫專舉辦造勢活動，帶頭唱起軍歌「夜襲」。當時被人本教育文教基金會指稱是在散播仇恨，違背民主、和平、法治和人權精神，更在網路上發起聯署活動，表達對韓國瑜唱夜襲的不滿。

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