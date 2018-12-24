戰苗栗縣長失利 徐定禎卸任市長的下一步是...

2018-12-24 22:50

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市長徐定禎即將卸任，8年前以素人之姿就當選頭份鎮長，後又成為頭份升格後的首位市長，任期尾聲更投入苗栗縣長選戰，雖然敗給爭取連任的縣長徐耀昌，但仍斬獲11萬餘票，並打開全縣知名度，未來動向備受矚目。徐定禎表示，對苗栗奉獻的熱忱不變，未來若有需要，「絕不怯戰」。

徐定禎「畢業感言」說，感謝市民信任，使他初試啼聲就當選鎮長，後也順利連任，任內頭份各項高樓大廈、商場店家如雨後春筍四處林立，市民資產也隨之提高，而公所同仁也積極推動各項公共建設，而目前正進行中的頭份殯儀館二期工程、納骨堂停車場、中華市場都更等案，也盼新市長能延續。

由於縣長選戰打出知名度，雖敗但不傷元氣，徐定禎卸任後的動向也受關注。他透露曾有高層屬意他出任某國營事業董座，但自身意願不高，未來將重操舊業，但也強調過去參選縣長時，曾獲蔡英文總統鼎力協助，「將來必還人情」，對苗栗奉獻的熱忱不變，未來若有需要，「絕不怯戰」。

徐強調，堅定支持本土改革力量，對未來抱持開放態度，但「選舉非選好人好事代表」，政治人物也非聖人，很多時候需要有「妥協的藝術」，呼籲藍綠放下成見，共同正視中國威脅，守護台灣得來不易的人權、法治精神，不論未來政黨如何輪替，相信選民最大公約數即「不讓共產黨統治」。

徐定禎說，自己會以縣民的角度監督縣政，不能容忍放任無良政客「亂搞」，例如近來沸沸揚揚的苗栗卓蘭石虎公園爭議，皆是嚴肅議題，有關單位皆須審慎面對。

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