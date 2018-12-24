白綠合作又一樁！林智堅社福功臣陳雪慧接北市社會局長

2018-12-24 18:46

［記者洪美秀／新竹報導］白綠合作又一樁！新竹市長林智堅的社福大將、前社會處長陳雪慧確認接台北市社會局長一職，今年4月辭掉新竹市社會處長一職轉戰竹市香山區市議員失利的陳雪慧，今天證實已獲台北市府延攬，明天將赴台北市接社會局長一職，社工出身的陳雪慧，獲新竹市長林智堅重用，任內2年4個月，不僅推動無障礙微旅行、還推動社區愛享冰箱等政策，都獲好評，如今再上層樓，她說，會繼續發揮溫暖社工精神，讓社會每個需要的角落都被照顧到。

新竹市前社會處長陳雪慧是社工出身，行政資歷豐富，曾擔任過前立委徐中雄國會辦公室主任，也在台中市政府服務過，對社會福利工作很熟悉，2年半前獲新竹市長林智堅延攬重用，接下社會處長一職，任內除推出受身障團體肯定的無障礙微旅行，還到社區推動「愛享冰箱」，更利用企業及社會資源擴大社會福利工作，普獲市民及社福團體肯定。

今年4月，她辭掉社會處長一職，接受市長林智堅提議，由民進黨新竹市黨部徵召參選香山區市議員，半年多來，以政治素人之姿，幾乎踏遍香山區大街小巷，雖最後高票落選，但仍獲得市民及社服團體的認同。

陳雪慧今天證實，她已接受台北市長柯文哲的聘任，明天起擔任台北市社會局長一職，接下來，她也會在台北市發揮溫暖社工精神，推動社會福利及社會服務工作，照顧每個角落需要照顧的人。

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