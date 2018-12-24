柯文哲公布市府一級局處首長名單

2018-12-24 21:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今公布第一波小內閣成員名單，其中在副市長部分，僅鄧家基留任，林欽榮、陳景峻請辭後，由工務局長彭振聲升任，但仍有一個副市長職務懸缺。而原住民委員會主委雖經遴選，但在覓得適合人選前，先由北市府技監陳榮興代理。其他包含都發局、文化局、觀傳局、資訊局、財政局、地政局、社會局、研考會、公訓處、客委會、原民會等局處首長皆異動。

新任副市長由彭振聲（男，67歲）擔任，兼任工務局長、都市委員會主委，畢業於國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士，曾任高雄市政府工務局新建工程處總工程司、高雄市政府工務局新建工程處副處長、高雄市政府工務局下水道工程處長、臺北市政府工務局長。

新任都市發展局長由黃景茂（男，62歲）擔任，畢業於亞洲理工學院（AIT）區域及都市規劃碩士，曾任高雄市政府工程局養護工程處總工程司、高雄市政府工務局養護工程處處長、內政部營建署副署長、內政部營建署代理署長、臺中市政府秘書長。

新任文化局長由蔡宗雄（男，48歲）擔任，由原台北市政府商業處長轉任政務職，畢業於中原大學室內設計所碩士，曾任臺北市政府都市發展局工程員、幫工程司、國立陽明大學技正、組長、行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備科長、新北市政府文化局主任秘書、新北市立黃金博物館館長、新北市立淡水古蹟博物館館長。

新任觀光傳播局長由劉奕霆（男，31歲）擔任，並兼任發言人，畢業於中國文化大學資訊傳播學系畢業，曾任新頭殼網站政治記者、台北市政府秘書處秘書、北市府副發言人。

新任資訊局長由呂新科（男，50歲）擔任，因原單位借調作業仍在處理中，12月25日尚無法到任，暫由副局長高永煌代理，高永煌畢業於國立台北大學資訊管理學系研究所碩士，曾任新北市政府資訊中心主任、新北市政府研究考核發展委員會組長、新北市政府研究發展考核委員會秘書、臺北市政府資訊局副局長。

新任財政局長由陳家蓁（女，43歲）擔任，目前為將來商業銀行籌備處財務主管，曾擔任永豐銀行財務長，因原單位職務交接，12月25日尚無法到任，暫由副秘書長陳志銘代理。

新任社會局長由陳雪慧（女，47歲）擔任，陳雪慧畢業於世新大學社會發展研究所，曾任新竹市政府社會處長、行政院參議。

新任地政局長由張治祥（女，55歲）擔任，原台中市政府地政局長，畢業於國立政治大學地政學系碩士，曾任財政部國有財產局科員、專員、財政部國有財產局台灣南部辦事處課長、台灣土地銀行副科長、科長、襄理、財政部國有財產局科長、副組長、組長、財政部國有財產局台灣中區辦事處處長、財政部國有財產署中區分署分署長、台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局長。

新任研考會主委由余家哲（男，38歲）擔任，畢業於國立中山大學中國與亞太區域研究所博士、中山大學資訊管理學系博士班，曾任比得利民調公司策略長、橄欖枝基金會副秘書長、新時代智庫策略長、臺北市政府秘書處主任研究員、高雄市議會簡任秘書、臺北市政府秘書處聘用研究員。

公務人員訓練處長由副處長林芳如（女，48歲）代理，畢業於國立政治大學公共行政學系博士，曾任行政院研究發展考核委員會科長、財政部財政資訊中心專門委員、財政部財政資訊中心副組長、台北市政府公務人員訓練處副處長。

新任客家委員會主委由即將卸任的民國黨市議員徐世勲（男，42歲）擔任，國立交通大學管理科學所博士候選人，曾任Critical Art Ensemble（CAE）基因改造食品專案計畫總顧問、華聚產業共同標準推動基金會經理、國外飯店總經理、台北市議會第12屆議員、台北市新竹縣同鄉會理事長、財團法人中華民國自閉症基金會董事。

原住民委員會主委由北市府技監陳榮興（男，48歲）代理，畢業於國立台灣大學土木工程學系博士，曾任交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處幫工程司，交通部高速鐵路工程局專門委員、交通部高速鐵路工程局副工程司、台北市政府技監。

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