林佳龍卸任前與市府員工開心合照 走台步、熱舞來者不拒

2018-12-24 17:54

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是台中市長林佳龍任期最後一天，市府員工紛紛要求和他合照，林佳龍不但來者不拒，還配合擺出各種姿勢，現場笑聲連連。林佳龍說，很珍惜這4年的時間，至於下一步怎麼走，現在無法預測，不過，社會需要他做事的時候，他不會推辭。

下一步 林佳龍：社會需要我做事時不會推辭

林佳龍任期最後一天，許多市府員工輪流和他合照，還有人拿出書籍、扇子等物品要簽名，市府員工各自想出創意姿勢，甚至邀請林佳龍一起走台步、熱舞等，林佳龍配合度百分百，全場笑聲與掌聲不斷。

林佳龍笑說，他完全沒練習，如果動作不雅或不正確，再請多多包涵。

林佳龍接受媒體訪問時表示，任期最後一天花很多時間與同仁照相，大家沒有離情依依，主要是因為這4年大家一起工作、一起生活，就像一家人。市府團隊很認真做事，就像他今天早上在臉書貼了一段影片跟留言，感謝市民給了這個舞台，讓他展開蠻夢幻的旅程，這個過程有非常多的酸甜苦辣，大家一起走過，也相互扶持，希望每個人都像光一樣，還會再交會，可以照亮更多地方。

林佳龍也說，明天以後，可能在某個轉角或小吃店，或在高美濕地、后豐自行車道看到他，「我以台中為家」，所以市民在很多地方可以捕獲野生林佳龍。

至於卸任後最想做的事，林佳龍說，最想休息陪家人，目前正在計畫元旦4天連假要怎麼過。

另外，很多支持者期待林佳龍4年後東山再起，他表示，下一站到底在哪裡，現在無法預測，不過，社會需要他做事的時候，他不會推辭，不管在任何新的角色一樣能做很多事，所以下一步怎麼走，以及會不會再走回來，這都是開放的。

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