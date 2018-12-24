就職前夕化身耶誕老人 張麗善到社福團體送禮

2018-12-24 18:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣新科縣長張麗善明天就職，今天拜訪縣內身心障礙團體及育幼院等社福團體，張麗善分送禮物與學員、院童提早歡度耶誕節。

張麗善早上先到位在土庫的華聖啟能中心，隨後又到位在斗南的雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場，下午張麗善到斗南信義育幼院及斗六的一心育幼院，受到學員們及院童熱烈歡迎，張麗善也開心一一與大家握手擁抱。

張麗善長期關注弱勢團體，多次到希望工場拜訪，學員對她都很熟視，開心與她擁抱、合照，希望工場今天正好舉辦耶誕慶祝活動及12月份慶生會，張麗善及斗南鎮準鎮長沈暉勛與學員一起唱生日快樂歌、切蛋糕，並與耶誕老公公一起發送禮物。

張麗善今日準備的小禮物內容是由聲暉協進會烘焙坊製作的起司棒、小天使協會製作的手工餅乾、聽語障協會製作的雪花餅共同組成，她希望這樣的禮物能展現的不只是過節的愉悅氣氛，更希望能給這些身心障礙團體製作的產品有更多的實際支持，鼓勵身心障礙者都能靠自己的力量自力更生。

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