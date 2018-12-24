葉俊榮聘任管中閔 台大教授賀德芬批：丟盡顏面

2018-12-24 17:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天下午3點召開記者會，突然宣布同意聘任管中閔為台灣大學校長，台大名譽教授賀德芬批評，其說法不顧是非道德，儘管明知校長遴選案有程序瑕疵，仍同意聘任，舉例若警方、法官程序不對，就不能逮捕、判刑，教育部此舉已丟盡顏面。

台大校長遴選今年1月選出財金系教授管中閔，但後續爆發資訊揭露、利益迴避、赴中兼職等疑慮，爭議拖延3任教育部長，直到葉俊榮7月上任，溝通無效後，今天下午3點召開記者會，雖然葉細數台大遴選委員會的程序瑕疵，但最後仍勉予同意管中閔上任。

對此，台大名譽教授賀德芬痛批：「教育部廢掉好了！」她全程聽完葉俊榮記者會說法，察覺教育部完全顛倒是非，好像面對台大不理會教部，強調程序錯誤，結果最後卻同意人選，卑躬屈膝，宛如對方是土匪，而教育部無法抵抗，只好投降。

賀德芬強調，法律最初的門檻，就是要先檢視程序正義，程序若違法，後面都不用談，如警察查案要有搜索票、逮捕犯人要有程序，法官也不能跨轄越權判案，只要程序不法，逮捕無效、證據無效、判決也無效！這些都是在憲法的保障之中。

賀德芬痛罵，葉俊榮此舉已讓教育部丟盡顏面，質疑「部長權力可以如此嗎？」其身為法律學者，也不顧對學生的身教及言教，不能相信之餘，也將葉的舉動，歸責到民進黨執政，更爆料柯文哲的女兒就是管中閔的學生，也難怪柯會支持管，如今直言政府執政已失民心，「絕對可以聯絡民間發起罷免蔡英文了！」

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