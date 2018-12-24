教部同意管中閔任台大校長 網批：台灣如此扭曲、是非不分

2018-12-24 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮今（24日）下午臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」教授管中閔上任台大校長，但要請台大提檢討報告，消息一出引起外界熱議。對此，臉書粉專「恕我無法支持」感嘆，大家得承認這個「國家」就是長這樣，長得這麼扭曲、是非不分。

「恕我無法支持」表示，現階段民進黨政府決定止血，他不會去罵他們背棄價值，在民主體制的現實政治中，價值很難凌駕民意，「除非你能操縱民意。」他批評，一場學閥戰爭，被抹黑成民進黨專斷獨裁控制台大，真可笑；在藍營耳語中，外交官自殺、中國豬瘟肉侵襲也都是民進黨黑手，真是豈有此理。

「恕我無法支持」指出，藍營用盡任何手段要消滅民進黨，他們有堅定的信念、綿密的組織、巨額的資金、敵國的支援、無知民眾的恐慌擴散、特定勢力喊騙票背刺、偽裝成白色的新威權助攻。

「現況是絕對的險峻，各位能做什麼？」粉專也詢問網友們，九合一選後到現在，大家捫心自問，有去遊說人嗎？有幫忙澄清假新聞嗎？有分享正確訊息給身邊不敏銳的人嗎？新聞留言板、Line、Youtube、Dcard與線上遊戲，有試著用手邊的管道去改變嗎？「自己能做什麼，想一想，動起來，今年要結束了，2020很快就會襲來。」

網友也在下方留言，「有時看到這樣也是無奈 從選舉大輸之後，管就過關了 校長就是他了」、「台灣人民繼續教訓民進黨 看之後會教訓到的是誰哀哀」、「很難過這樣的結果。」、「收拾戰場收到自毀根基，當初挺的都變王X蛋」。

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