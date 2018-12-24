批任內最後公文 陳金德要收回救國團泳池並追討租金

2018-12-24 19:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府從救國團名下收回礁溪龍潭游泳池土地，但泳池仍是與救國團簽約的四季泳會使用，宜蘭縣代理縣長陳金德認為泳會占用縣有地，且開會兩次都不出席，是在故意拖延，今卸任前簽下最後一紙公文，要求四季泳會在1月31日前歸還占用土地，否則將提訴訟，並追討7月至12月使用補償金（租金）約25萬元。

龍潭泳池興建於1966年，由救國團全責管理，1983年縣府、宜蘭市公所及四季泳會透過捐款、補助，改建成現今樣貌，2004年時土地卻登記為救國團所有，並與四季泳會簽約，且僅限會員使用，但兩單位合約今年6月30日就已到期。

陳金德認為泳池應屬公有財產，救國團是長期占用縣府土地，今年5月8日辦理註銷登記，將13筆土地所有權變更為「宜蘭縣」，管理機關則為宜蘭縣政府體育場，並撤銷地上物使用執照。

目前泳池仍是四季泳會使用，但土地屬縣府，泳會如同「占用」公有地，原縣府擬與四季泳會重訂管理協議，尋求解套方式，但縣府邀泳會出席會議討論，四季泳會卻兩次都缺席。

陳金德不滿，認為四季泳會在「拖時間」，批評泳會無權占用縣有地，今在卸任前批示最後一紙公文，要求四季泳會在1月31日前「還地」，並追繳7月至12月31日的使用補償金共25萬元，泳池則會在2個月內公開標租，開放全民使用。

「限期2個月內交還！」陳金德批評，四季泳會占用龍潭泳池土地，依照「宜蘭縣縣有財產管理自治條例」，被占用要收取使用補償金，他並要求泳會騰清地上物交還縣府，若泳會拒交，將提訴訟並移請檢警偵辦。

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