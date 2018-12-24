聘管任台大校長 李俊俋：以後各校遴選會都可以不理教育部

2018-12-24 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部長葉俊榮稍早召開記者會表示，「勉予同意」台大教授管中閔就任台大校長，但台大需在3個月內，針對遴選會瑕疵提出說明並報告；對此，民進黨團幹事長李俊俋批評：「那你之前講遴選會有瑕疵是在講什麼？」據了解，民進黨各立委的辦公室都湧入抗議電話，抗議管中閔上任。

民進黨團幹事長李俊俋表示，此事並未跟民進黨團討論過，他認為，如果是這樣的話，那教育部之前講遴選會有瑕疵，講了老半天是在講什麼？因為教育部之前就是一直以遴選會有瑕疵為由，要求遴選會要重新選舉，如果現在說不用了就聘了，那教育部前面在講什麼就不懂。

李俊俋指出，最重要的就是說，未來會變成一種情形，就是各校要怎麼弄、怎麼搞，都無所謂，各校可以都不理教育部，因為即使遴選會有瑕疵，教育部也不會處理，這個問題才嚴重。

李俊俋強調，管中閔這個案子是非常離譜，遴選過程、資格審查就出問題，過去教育部也是一直以這個理由拒聘管，現在卻以遴選會沒有要改的意思，那就同意了，這樣的話以後各校的遴選會都不理教育部，這才是問題所在，不論如何，教育部的這種態度，過去堅持遴選會有問題，現在卻同意聘管，理由到底在哪？

民進黨立委許智傑則說，身為台大校友望穿秋水，終於等到一個結果，不過真的是歹戲拖棚太久，希望未來台大遴選委員會，針對若未揭露兼任獨董資格，將直接取消參選校長資格，避免類似事件重演。

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