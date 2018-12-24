台北市議會龍頭選舉 時代力量3票挺綠

時代力量新科台北市議員林穎孟（中）、林亮君（左）、黃郁芬（右）聲明，提議長中立、議會透明、議會健康3大改革訴求，3人在議長選舉中將支持唯一公開表態議會改革的民進黨劉耀仁擔任議長。（資料照，記者周彥妤攝）
〔記者郭安家／台北報導〕全國各地方議會新科議員明天就職，其中，台北市議會63席議員也將選出議長、副議長；由於國民黨掌握29席，再爭取3席即可過半，正副議長參選人陳錦祥、葉林傳當選機率極高。民進黨僅19席，推出自嘲「職業議長參選人」的「友柯派」議員劉耀仁；雖然時代力量議會黨團稍早發出聲明支持劉，但也難以過半。
時代力量準市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬發出聯合聲明，指新任議長應推動議會改革，不應讓議長選舉淪為地方政治派系利益交換，時代力量提議長中立、議會透明、議會健康3大改革訴求，要求正副議長候選人允諾，至今僅有劉耀仁議員主動對外公開回應他們的訴求，遺憾國民黨正副議長參選人完全沒回應和看法。
她們表示，因此時代力量3人明天將支持唯一公開表態議會改革的劉耀仁議員擔任議長。但她們也呼籲國民黨議員，尤其是國民黨的年輕世代，可以超越黨派立場一起努力推動議會改革，讓政黨及議員在議會的問政，能夠更加公開透明讓市民檢驗，符合全民對於改變政治的期待。
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