台北市議會龍頭選舉 時代力量3票挺綠

2018-12-24 17:42

〔記者郭安家／台北報導〕全國各地方議會新科議員明天就職，其中，台北市議會63席議員也將選出議長、副議長；由於國民黨掌握29席，再爭取3席即可過半，正副議長參選人陳錦祥、葉林傳當選機率極高。民進黨僅19席，推出自嘲「職業議長參選人」的「友柯派」議員劉耀仁；雖然時代力量議會黨團稍早發出聲明支持劉，但也難以過半。

時代力量準市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬發出聯合聲明，指新任議長應推動議會改革，不應讓議長選舉淪為地方政治派系利益交換，時代力量提議長中立、議會透明、議會健康3大改革訴求，要求正副議長候選人允諾，至今僅有劉耀仁議員主動對外公開回應他們的訴求，遺憾國民黨正副議長參選人完全沒回應和看法。

她們表示，因此時代力量3人明天將支持唯一公開表態議會改革的劉耀仁議員擔任議長。但她們也呼籲國民黨議員，尤其是國民黨的年輕世代，可以超越黨派立場一起努力推動議會改革，讓政黨及議員在議會的問政，能夠更加公開透明讓市民檢驗，符合全民對於改變政治的期待。

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