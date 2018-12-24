「勉予同意」管上任是讓步？ 葉俊榮不回應質疑

2018-12-24 16:49

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天開記者會，先痛罵台大校長遴選委員會40分鐘之後，宣布勉予同意管中閔教授上任台大校長，有媒體質疑葉俊榮先痛罵再同意上任，如此急轉直下的宣布是毫無邏輯性，也有媒體詢問教育部是對台大讓步，葉俊榮均未回應。

至於何時發聘書？葉俊榮表示，要看台大校方決定何時讓新校長上任，台大只要報上來，教育部就會同意。但未來如果行政訴訟有結果，或是被影響者會採取司法手段，教育部立場是尊重訴訟結果，因為不同案子的可能會由不同人提出，存有不確定性。

對於台大學生會和部分教授反對管中閔上任校長、要求重啟遴選，有台大教授質疑，不具程序正當性的管中閔上任之後恐成跛腳校長，台大未來恐有更多爭議，如何打國際盃？葉俊榮表示，他來自台大，深知台大的美麗與哀愁，台大必須要用更高標準面對社會期待，教育部支持台大往合理方向邁進。

葉俊榮表示，台大老師和學生對這個議題有相當多的不同主張，他之前接見學生代表，了解大學運作的困難，前陣子也和大學自主聯盟要求趕快聘任的師生見面，亦充分感受台大本身就有這麼多紛擾，台大既然強調大學自主，就必須有合理討論解決紛爭的能力，怎能一面喊大學自治，又各有需索，期待教育部解決？大學要求自治，大學就要有能力自理，教育部立場清楚，支持大學自治，也要求大學扛責。

對於媒體詢問府院是否知情？葉俊榮則不回應。

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