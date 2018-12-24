白綠合作？北市社會局長傳由林智堅人馬出任

2018-12-24 16:33

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣名單遲未出爐，傳社會局長一職將由曾任新竹市社會處長的陳雪慧擔任，身兼社會局長遴選委員的衛生局長黃世傑證實，市長除了肯定陳的能力，也看中她出身社福界，對外溝通更適切，市長的決定「最後一秒有沒有變動，我不知道」，但自己從市長言談間可見，若無意外應當就是她出線。

談到有媒體報導社會局長將由衛生局副局長林秀亮出線，身兼社會局長遴選委員的衛生局長黃世傑說，「沒有這回事，那是亂寫的」。

黃世傑說，遴選委員推薦的4人中，市長柯文哲偏好前新竹市府社會處長陳雪慧，市長的決定「最後一秒有沒有變動，我不知道」，但自己從市長言談間可見，若無意外應當就是她出線。

黃世傑說，柯文哲除了肯定陳的個人能力外，也考慮她出身社福背景，對外與社福界溝通更適切。

陳雪慧畢業於世新大學社發所，基層社工員出身，曾任立委辦公室主任、行政院參議。今年4月辭去新竹市社會處長一職，接受民進黨徵召，為民進黨新竹市香山區市議員候選人兼新竹市長參選人林智堅競選總部發言人，不過最終參選失利並未當選。

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