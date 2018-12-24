教部同意管中閔任台大校長 教授批：選舉擊潰應堅守價值？

2018-12-24 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮今下午臨時召開記者會，宣布教育部「勉予同意」教授管中閔上任台大校長，但要請台大提檢討報告。對此，社民黨召集人、台大社會系副教授范雲批評，教育部同意管中閔上任台大校長，難道是2018的選舉擊潰應該堅守的價值？

台大校長遴選委員會今年年初選出管中閔為校長當選人後，但因遴選案爭議重重，至今仍未獲教育部發聘，日前葉俊榮還要求台大退回今年1月4日的最後一次遴選會議處理，並要求遴委會重新召開會議討論，還說此案解決只差一步之遙。

沒想到今天教育部大轉彎，葉俊榮在記者會中指出，台大負有打國際盃重責大任、旗艦大學、產學合作扮演重要角色，教育部不能坐視，該做決定要做決定，除了考量程序瑕疵要合乎大學自治處理，應衡量另一種利益，包括台大學生利益及高教發展、社會紛擾，因此「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長。

對此，范雲在臉書提出質疑，為何教育部如此反覆、高教政策到底是什麼、教育部跟大學的關係到底是什麼，以及難道2018九合一的選舉擊潰應該堅守的價值？

網友也在下方留言，「難過，無言。」、「沒想到竟然會迂腐到如此境地，原則全沒了」、「為何當初不行，為何現在可行」，更有不少人喊話要蔡政府馬上換掉葉俊榮。

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