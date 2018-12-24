任期最後一天 民進黨竹市議員鄭宏輝宣佈參選2020立委

2018-12-24 17:33

［記者洪美秀／新竹報導］本屆市議員任期最後一天，新竹市5連霸市議員鄭宏輝，這次市議員選舉選擇不競選連任，把機會讓給新人，他也在今天宣布將投入2020年立法委員選舉，希望以20年的民代服務與公共行政資歷，學以致用，發揮更大的影響力，更希望凝聚民進黨內的共識，從中央到地方，為竹市創造更美好幸福的生活。

明天即將卸任市議員的鄭宏輝說，擔任竹市議員超過20年，能在公共行政領域學以致用，感謝市民的愛護與支持，他將「不忘初衷」，持續以熱情、理想，實在做事的態度，持續參與公共政策的領域。

距離上次2008年參選立委選舉，經過10年的歷練，鄭宏輝說，他已更穩健成熟，第一次參選立委時，是民進黨最艱困的時候被黨徵召參與立委選舉，如今民進黨已重新執政，而市長林智堅也是民進黨籍，他相信市民已能信賴民進黨，他將持續以「領導品牌」，要到中央繼續為市民爭取建設外，更希望以「加法經濟、減法政治」的參選理念，延續好新竹、幸福城市。

鄭宏輝也說，競選立委的目的是要發現問題並解決問題，未來競選主軸，會以「加減乘除」爭取市民認同，用「加法經濟、減法政治」，以實際的拚經濟方案，促進民生繁榮。

鄭宏輝說，參選立委，必須「想像2050年的世界，並定位台灣的策略，30年後的台灣，會是什麼樣貌？新竹這個城市，能成為什麼樣子的城市？他相信，只有帶給市民希望與願景，才能讓市民有動力。

未來會持續以臉書的粉絲專頁「好新竹 鄭宏輝」與市民互動，也會舉辦活動和研討會，期許讓竹市成為偉大的城市。

他將不定期發佈貼文，歡迎市民朋友持續關注粉絲專頁，留言按讚及分享。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/