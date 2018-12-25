韓國瑜切割就職交管決策自打臉！ 網友酸：白賊瑜出現了

2018-12-25 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜25日將在愛河邊舉辦就職典禮，卻因「超總統級」交管規格被酸是史上最高調，韓國瑜則聲稱他也不贊同，還擔心傳出去讓他「沒法做人」，更對「現在的」高雄市政府開砲，質疑為何決定交通管制5天。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」酸說，交接典禮的流程、內容都是韓國瑜的交接小組負責的啊！大酸韓國瑜「這個次元刀，未免也切得太快」。

準高雄市長韓國瑜25日將在愛河邊舉辦就職典禮，原擬採三階段交管，前後長達5天，消息傳出，引發外界質疑；高雄市交通局日前立即修正，韓國瑜在雲林受訪時也表態不贊同，質疑哪個人能接受？甚至不滿的說，傳出去，不是讓他「沒法做人」嗎？「哪個老百姓能受得了？」、「管制一天都不得了！」

但令人匪夷所思的是，交接小組是由韓國瑜的準觀光局長潘恆旭，以及「現在的」市府最高文官秘書長楊明洲共同擔任召集人；韓陣營在交接小組的代表還包括準新聞局長王淺秋、準民政局長曹桓榮、國民黨高雄市議員陳美雅等人，全都沒有任何民進黨籍的政務首長。

對此，「台灣賦格 Taiwan Fugue」表示，「相較於陳菊市長僅在高雄市政府內，舉辦一般且普遍規格的就職典禮，韓國瑜此舉引起不小的反彈聲浪，趕快改口說不贊同交通管制5天。可是國瑜呀，交接典禮的流程、內容都是韓國瑜的交接小組負責的啊！這個次元刀，未免也切得太快，之後還要去夜宿果菜市場呢！」

PTT也有網友留言酸說，「自己炮自己幹嘛」、「切割囉！自己的就職典禮最好都不知道啦」、「特首韓公耶，你敢嘴？」、「那這樣你就不要有就職典禮啊，安靜上台不好嗎？」、「明明自己的小組搞的還想唱雙簧喔」、「白賊義你的傳人出現了，白賊瑜。」、「草包小丑多的是笑料讓大家笑的 好好看好戲」、「1124把高雄人騙了，還想繼續把人家當傻瓜」。

網友貼出圖片指出，高雄市長就職交接典禮的流程、內容都是韓國瑜的交接小組所負責。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/