涉收賄、財產來源不明罪 監院9比0通過林錫山彈劾案

2018-12-24 16:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院前秘書長林錫山被控收賄案，高等法院認定林收賄2800萬元，另有2億4千萬餘元不明財產，今年3月依收賄、財產來源不明等罪判刑15年，褫奪公權5年。監察院今以記名投票方式，9票成立、0票不成立，通過林錫山彈劾案，全案將移送公務員懲戒委員會。

監察院表示，林錫山於1999年3月1日至2016年1月31日擔任立院秘書長，卻於任職期間假借權力收受賄賂，以圖本身利益，涉犯不違背職務收受賄賂罪、公務員財產來源不明罪及洗錢罪，且未依法據實申報財產，有違公務員服務法規定，其違法失職事證明確，情節重大，因此依法提案彈劾。

本案由監察委員林雅鋒、楊芳婉提出，今以記名投票方式，由會議主席江明蒼、委員陳慶財、劉德勳、章仁香、高鳳仙、方萬富、尹祚芊、蔡培村、包宗和9人全數同意成立彈劾案，全案將移送公務員懲戒委員會。

全案緣於，林錫山主導立法院多起資訊系統標案，被控自2012年到2015年間，收受網遠科技負責人李保承賄賂。台北地檢署依收賄、洗錢等罪嫌起訴林錫山、李保承、立法院秘書室科長陳亮吟及林錫山妻子劉馨蔚等13人。

台北地院審理後，林錫山被依觸犯公務員犯購辦公用器材收取回扣罪等8罪，以及財產來源不明罪，判處林應執行16年徒刑，褫奪公權6年。

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