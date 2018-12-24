林右昌拋話題...基隆缺國際級圖書館、展演空間

2018-12-24 16:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌將於明天（25日）宣誓就職，不過，林右昌今天下午主持新任文化局長陳靜萍佈達典禮時，拋出新話題；林右昌說，基隆市欠缺一個國際級的圖書館、一座國際級的展演空間或美術館，他希望自己在第二任市長的4年任期屆滿前，能發包施工，不然至少也要完成規劃計畫，這些都是國際的港都城市必要配備。

基隆市長機要陳靜萍接任懸缺半年多的基隆市文化局長，許多藝文界大老，社造夥伴都來觀禮，陳靜萍的家人也到場分享喜悅。

陳靜萍說，她在中正區出生，安樂區定居，七堵區求學，中山區談戀愛，在信義區和仁愛區揮灑她的青春，她和很多基隆人一樣，因求學就業離鄉背景，成為故鄉的異鄉人，1年多前市長邀她加入市府團隊，今天再接文化局長，是她對故鄉責任的開始。

她除了要執行現有的文化政策外，還要成就基隆城市定位和獨一無二的城市品牌，文化是城市行銷的一環，城市品牌是城市形象的集中體現，她會透過各種途徑讓基隆更吸睛，打造屬於基隆的style。

市長林右昌致詞時指出，全世界任何一個國際級的港口城市，都有一個有國際水準的圖書館，一個有水準的國際展演空間，特別是國際級美術館或博物館，這些都是基本備配，但在基隆這些都很欠缺；他下個4年任期內，他希望有這樣的計畫擬定出來，發包施工，未來一棒接一棒，基隆成為有豐富內涵的城市。

記者詢問會是多功能的圖書館與展演廳嗎？林右昌說，這不能混在一起，圖書館就是單一圖書館，美術館要有夠國際級空間；現場記者進一步詢問會是在西岸碼頭嗎？林右昌要大家不要亂猜會蓋在那裡，等案子定案後，他會和大家說明。

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