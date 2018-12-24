朱立倫告別市府 「總統好」呼聲不斷

2018-12-24 15:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫在任期最後一天，利用下半天的時間到各局處跟同仁告別，「總統好」的呼聲不斷，行經二樓附設幼兒園時，小朋友齊唱耶誕歌的場面相當可愛，沖淡不少離情；朱立倫說，同仁對他的支持，他一定會努力。

朱立倫今天逐一跟市府同仁告別，早上先到府外的單位，下午兩點從市府一樓開始，逐層樓往上，沿途有許多同仁喊著「總統好」，要求自拍合影，朱立倫來者不拒。

朱立倫說，同仁對他的鼓勵跟支持，他一定會努力；過去8年，彼此就像兄弟姊妹一家人一樣，同仁不捨，他更不捨，這份感情不會因為他卸任市長而稍有改變，希望每位同仁秉持這樣的心繼續為市民努力、服務，他感謝每位同仁給他的溫暖、支持，讓他很感動。

朱立倫感性的說，任期是有限的，他必須要卸任，但是這8年、2922天的情感，他和大家的心都在一起，未來也在一起；對於近期各界的民調，他都當參考，現在最優先的是希望市政工作能夠畫下圓滿的句點，明天順利交棒給侯友宜，他自己的規劃，明天再向大家報告。

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