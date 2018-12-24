鄭文燦小內閣名單公布 32局處僅8局處異動

2018-12-24 15:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天下午公布新任小內閣名單，包括32局處、12區長等，鄭文燦表示，4年來市府團隊為桃園打造重大各項建設，各局處首長認真、專業備受市民肯定，因此局處首長僅小幅調整。

鄭文燦指出，副市長王明德將轉任桃園機場公司董事長，遺缺待補；秘書長李憲明續任、副秘書長邱俊銘兼代理研究發展考核委員會主任委員、原工務局長黃治峯升任副秘書長兼代理工務局長。

鄭文燦表示，社會局長古梓龍、地方稅務局長鍊延文屆齡退休，職缺各由原勞動局長王安邦轉任及地稅局副局長姚世昌升任；原經濟發展局長朱松偉因借調期滿回任教職，由經發局主任秘書郭裕信升任局長。

鄭文燦說明，體育局長夏金興因轉任顧問公司並兼任府會聯絡小組成員，由副局長房瑞文代理；王明德、新聞處長張惇涵因生涯規劃請辭，新聞處長由原研考會主委詹賀舜調任；其餘局處首長均續任。

至於事業機構，鄭文燦說，第二屆市議員選舉落馬的綠營老將邱素芬及許清順，分別接任桃園果菜公司董事長及桃園大眾捷運公司副總經理，其中原桃捷代理總經理蒲鶴章真除；桃園航空城暫由副市長游建華續代；此外，落選市議員黃傅淑香、張肇良、李雲強及葉明月也被延攬為市府顧問。

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