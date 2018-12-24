面對選後挫敗 卓榮泰：現在工作要把石頭搬開

2018-12-24 15:36

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨主席參選人卓榮泰今下午拜訪台北市議會民進黨團，致詞長達11分鐘，如政見發表會。但卓也表示，了解選後重大挫敗如何站起來，在哪裡跌倒就知道哪裡有石頭、哪裡有洞，現在工作要把石頭搬開、把洞填平，讓後面跟著來走的人可一路順暢；未來對黨的改造沒留情面、沒有上限，但社會及經濟改革不要引起大風大浪。

卓榮泰主動提及，過去兩年政府政策有沒有貼近人民需要？選舉結果看到有一段距離，所以行政院長賴清德也檢討要改善經濟、思考改革是否人民有需要、未來該怎麼做。他說，黨內部改革要大破大立，但對社會改造、經濟改革不要在社會上引起大風大浪，設先想好完整規劃、全面配套，但改革這條路還是要走下去，並激勵老黨員信心。

卓榮泰重述，台灣社會並不是那麼在乎民進黨需要什麼樣的主席，但重要是台灣需要什麼樣的執政黨？執政黨要給人民什麼樣承諾？討厭民進黨變成最大政黨，應嘗試聽他們聲音，會比同溫層聽到更真實深入，「已經有人跟我在約了，馬上時間會出來，要勇敢跟他們談不怕任何題目，不一定會給答案，但是帶回我們未來可考慮改變的方向」。

他也提到，台灣人民沒有欠民進黨什麼，已給2次執政機會，倒是民進黨欠台灣人民1個承諾，沒有辦法拿出對的政策，讓人民過好的生活，往後從這裡著手；如預算、法案、政策從設想面著手。

卓榮泰提到與游盈隆競爭黨主席選舉有火花，因此他主張主席選舉不能雙方有太多交火，黨內選舉，他不貼標籤、惡言，但對黨的改造不留情面、沒有上限，黨要從人事、制度、政策開始改，甚至未來舉行黨路線大辯論，集合所有人力量，統合現階段台灣這條船的正確方向。

對於明年開始辦理2020總統併立委選舉，卓榮泰也宣示，任何一個黨員同志只要你有繳錢、足夠黨齡，你都可以來報名參加，我們給予公平機會，參加總統、立委初選一概依照黨章來運作；只要中央主持公正就沒有問題，還有設想贏的策略。

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