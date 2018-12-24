平埔族納入原住民 「原住民身分法」修法朝野沒共識

2018-12-24 15:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「原住民身分法修正草案」，對於是否將「平埔原住民」納入原住民，朝野立委討論未達成共識，全案最後送院會朝野協商；國民黨立委孔文吉質疑，原住民對修法感到恐慌，一旦納入平埔原住民，後續將排擠山地、平地原住民族權益。

據悉，萬淑娟等上百名西拉雅族人主張「西拉雅族為原住民平埔族群一份子」，並向法院提告爭取權益，訴求行政院應返還族人原住民身分，台北高等行政法院原判族人敗訴；最高行政法院今年撤銷北高行原判決，認為在台灣光復前若已登記，不必申請回復原民身份，將全案送回高等行政法院再審。

最高行政法院以「原住民身分法」第8條規定指出，「應具原住民身分者...得檢具足資證明原住民身分之文件，申請回復或取得原住民身分」認為如西拉雅族等平埔原住民，若沒有向公所進行登記過，也可以進行申請。

為因應最高行最新判決，行政院原民會提出修法版本，將平埔原住民納入原住民。院版草案條文規定，「平埔原住民：本人或直系血親尊親屬，於台灣光復前原籍在平地行政區內，且戶口調查簿登記屬於原住民者」。

原民會指出，平埔族是最早被外來民族侵略及殖民的族群，因為被迫害最嚴重，政府在恢復其權益時，修法上採較寬鬆認定，只要直系血親及尊親屬任何一代，在日治時期戶口名簿上有註記為「熟番」，便可登記取得平埔族原住民身分。

國民黨立委孔文吉質疑，政府過去對山地原住民認定非常嚴格，現在連原民會都算不清楚，到底台灣有多少平埔原住民，只要在日治時期有「熟番」身分就可以去登記，這種認定非常寬鬆，應在語言、文化、身分、群族認同上，有更精確規定，才能進來「原住民大家庭」。

孔文吉舉例，加拿大就規定必須要有4分之1原民血統才算原住民，現在只要憑著日治時期戶口名簿註記，這樣有原住民身分的山地原住民、平地原住民感到擔憂，花東大部分原住民態度是反對的，認為不應該納入早被漢化的平埔族，或者政府應另訂專法，否則將引起山地原住民恐慌。

孔文吉指出，未來原民會資源要如何分配，原民會現只針對53萬山地原住民、平地原住民，若納入幾十萬至幾百萬平埔原住民，將來原民會要如何輔導，政府應仔細掌握有多少平埔族群，會在修法後成為平埔原住民，這才算對社會負責。

民進黨立委張宏陸則認為，不應該去剝奪平埔族原住民正名的權益，日治時期的戶籍調查其實有其客觀性，時間也沒有很久之前，應該要讓平埔族能取得原住民身分。

原民會主委夷將·拔路兒則表示，有關平埔族人口統計的各種人數說法，目前都是推估階段，8萬人、20萬人或107萬人都是推估數字，透過戶籍系統清查的精確數量，預計明年底出爐。

夷將·拔路兒提及，修法方向是必須是在日治時期戶口名簿有登記為「熟番」，個人具有平埔族的認同，願意去登記就視為平埔原住民，因為是採登記制，一般人即便有平埔血緣，若沒族群認同，也不一定會去登記。

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