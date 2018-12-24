韓國瑜就職日要夜宿市場 警維安不排除封街！

2018-12-24 14:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜就職典禮後，當晚夜宿十全果菜市場，傳有韓粉包遊覽車到市場相挺，因無法掌握人數，警方如臨大敵，將分階段交管、調撥十全路，萬一人潮多到外溢難控，也不排除封街交管。

高市警局指出，高雄市長交接典禮與夜宿果菜市場，兩者維安與交管目的與規模不同，就職典禮由交接小組研議，由交通局規劃辦理，包括搭建台、鋪攤位、典禮、拆舞台、收攤位等，每個環節與細節不敢馬虎。

夜宿、晨巡果菜市場，維安規劃與交通管制主由警方負責，韓市長預計25日當晚8點45分到果菜市場，26日凌晨3點巡視市場，據了解，已有不少韓粉電話果菜市場，表示將包遊覽車到場相挺，卻說不清人數，令警方感到頭疼，就職後韓市長的維安任務落在保安科肩上，因該市果地處民族、十全路交通要塞，又無法掌握到場韓粉人數，警方如臨大敵，只好模擬數套劇本因應。

警方強調，民族路接聯外省道須維持暢通，第一階段人數少可控制時，將引導圍觀民眾和韓粉，集中於十全路近果菜市場外，不讓群眾停留於民族路，務必維持民族路通行順暢；第二階段視人潮增加，十全路考慮採單線通車，並調撥一個車道進行交管。

警方也不諱言，若遊覽車、圍觀人潮太多且外溢到周邊道路，警方才會啟動第三階段封路交管，只好規劃車輛改道，避免道路壅塞及維安漏洞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/