誰摔死李新？遭影射司法關說 黃昭順今提告反擊郭新政

2018-12-24 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市議員李新墜樓去世週年，其女友郭新政在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，完整版影片至今已累計792萬次觀看，許多民眾相當關注此案。由於影片中影射國民黨立委黃昭順涉及司法關說，對此黃昭順今（24）日上午偕律師至橋頭地院按鈴控告郭新政妨害名譽。

綜合媒體報導，黃昭順表示，自己之所以會捲入此案，是因為2014年5月間，「有一個嚴小姐哭哭啼啼的到我辦公室來陳情，陳情書裡也沒有提到李新兩個字，我一看是司法單位的，就聯絡法務部的國會聯絡人，讓他們把陳情書帶回去依法辦理，並請法務部逕復陳情人而已」。除此之外，自己絕無發過兩次公文。

黃昭順表示，她根本不認識嚴嘉慧與郭新政，當時也不知道郭新政是李新的女友，而且陳情書都沒提到李新，何來要摔死李新？「我充其量只是路人甲」。

黃昭順補充，她的立委服務處將陳情案件分成兩種來受理，一種是可以協調溝通的，服務處會正式發函要求相關單位來協調。而第二種就是已經進入司法程序的案件，「像這種的我們就不會涉入，如果有民眾來陳情司法案件，我們就是代轉，請相關單位依法處理，這何來關說之有？」

黃昭順憤怒表示，影片內容經過變造、剪接，甚至株連九族，對她極度毀謗，還稱她「很難叫得動」，更提及她父親前監察院長黃尊秋。黃昭順不滿地說，她父親對國家貢獻大家都看得到，而且她每週五都會在黃昏市場接受人民請願，是少數這樣做的立委，只要是基層人民對她的交付，她都會努力達成。

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