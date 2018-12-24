南市綠營團結會議4人缺席 正副議長選舉將祭黨紀

2018-12-24 14:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會正副議長選舉明天登場，民進黨團今天下午（24日）召開甲級動員黨團會議，黨團總召林宜瑾表示，面對中國外部威脅及內部滲透，眼前是民主進步黨最艱難的時刻，希望所有黨團成員攜手同心讓台灣能度過難關。她重申，黨團成員務必遵守一致投票，否則將以黨紀祭出除名處分。

今天的黨團會議，除了黨團成員外，市黨部主委黃先柱也出席，並一起高喊「民進黨團，團結一致」。不過，25席成員中，有4人未到。包括副議長郭信良、議員蔡旺詮、陳秋萍、林志聰等4人。

黨團總召林宜瑾表示，其中，蔡旺詮出國，陳秋萍、林志聰則請假，而郭信良也有連絡到希望他能來，但可能他還有公務在身而無法出席，但無論如何，民進黨到最後關頭一定會團結一致。議長參選人邱莉莉則表示，她有信心明天在第一輪投票就能過關。

林宜瑾表示，這次正副議長選舉，民進黨團經黨團會議討論，決定正副議長提名方式，並依假投票結果，產出議長邱莉莉及副議長郭清華的正副議長組合，一切程序合乎民主規範。民進黨是堅守民主價值的政黨，在討論階段、在初選階段，大家都是鬧哄哄的百家爭鳴，可是，一旦透過民主程序作成最終結果，大家都會團結一致，為共同的目標來努力。

林宜瑾表示，中央執政推動改革，確實造成國人的不滿，也讓民進黨在地方選舉失利。眼前，台南是全國碩果僅存的民主聖地，在這個地方，民進黨團更要承擔責任，守住議會議長寶座。黨團內部或許存在矛盾，這是社會的常態，一個班級、一間公司，都會有小團體，更何況一個政黨，這是正常的情形。但這一切，當民進黨對外面對國民黨、面對中國統戰壓力時，就顯得微不足道。她強調，「民進黨一定要團結一致，對抗共同的威脅」。

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