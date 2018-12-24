被問柯P還是朋友？ 卓榮泰嘴唇抖3秒

2018-12-24 14:08

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨主席參選人卓榮泰上週提到，民進黨跟台北市長柯文哲可以當再進一步交往的朋友，不過，兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親；柯回酸，什麼叫做可以親，不能一家親，不然就是要一家親、兩家親、三家親還是半家親？卓今下午於台北市議會受訪說，至少柯講「兩家親」是對的，其他都不對。

被問及有無在談綠白合？卓榮泰表示，我們跟任何人都應該合作，只要是台灣是內部正向的力量，都應該合作；並坐下來談，「只要彼此有誠意」。他還說，因為我們外界壓力、威脅很大，內部如果再彼此抵銷，那我們外在敵人會加倍。

卓榮泰想跟討厭民進黨的人對話，對於柯文哲算是討厭民進黨的人？卓連說2次「應該不至於」，柯選舉時候應該有得到民進黨支持者的支持，柯應該不會討厭，我們也努力讓柯不討厭。

不過，記者立刻追問和柯文哲「還是朋友嗎？現在」，卓榮泰卻一時語塞，說不出話，嘴唇卻頻抖動長達3秒，似說不出腦海想的回應，欲言又止最後仍鬆口說「最好都是朋友」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/