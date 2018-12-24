王惠美輔選功臣蔡明忠 宣布爭取披藍袍拚立委補選

2018-12-24 14:25

〔記者張聰秋／鹿港報導〕彰化縣第1選區立委缺額補選將於3月16日舉行，擔任彰化準縣長王惠美競選總部副主委、醫療顧問團長的豐安聯合診所院長醫師蔡明忠，今天正式宣布爭取代表國民黨參選立委補選，對於被外界冠上王惠美「王家軍」的人馬、是輔選功臣，爭取黨提名參選，有王惠美相挺為後盾，對此， 蔡明忠說，他已跟王縣長報告過，她告訴他「加油，為了彰化縣民，大家一起加油！」

宣布儀式記者會今在蔡明忠於鹿港鎮開業的豐安聯合診所進行，這次在王惠美豪勝、輔選扮演舉足輕重角色的國民黨黃復興黨部彰化縣人員出席相當踴躍，彰化縣醫師公會理事長連哲震等多位醫師代表，身穿白袍出席相挺，王惠美本人雖未在記者會上現身，不過，競選期間的輔選人員負責張羅記者會。

蔡明忠提出其「反空污」監督中火燃燒劣質生煤、落實長照社區化、建立兒童健康E化護照等參選政見，爭取認同，他說，「我已經準備好了！」從6年前參選鹿港鎮長補選至今，他希望服務縣民的心願未曾改變過，選舉期間，包括他和所有副主委及幹部，共同幫助王縣長打選戰， 他是不是「王家軍」的人，在他看來所有國民黨員都是王惠美的「王家軍」，王縣長知道他要爭取立委提名，鼓勵他要做就要做到最好、做到獲得民眾的認同。

國民黨熱門參選人選，尚有前彰化副縣長、現任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋、和美鎮長阮厚爵、縣議員林庚壬、凃淑媚，被點名者各具山頭勢力，其中，阮厚爵是前彰化縣長阮剛猛的姪子，柯呈枋與準嘉義市長黃敏惠關係良好，林庚壬和凃淑媚都是資深縣議員，最後由誰出線？國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，提名由黨中央決定，會在辦理登記，登記出現2人以上進行協調，協調不成由黨中央辦理民調，最慢1月14日會公布提名人選，登記時間目前未定。

民進黨中央傾向徵召推派人選，已表態者有將卸任的鹿港鎮長黃振彥、將卸任的縣議員林士堅、前文化局長陳文彬，無黨籍方面被討論的人選有將卸任的縣議員黃玉芬，以及參選縣長失利的前立委黃文玲。

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