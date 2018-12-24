恆春服務40年 屏東新科教育處長江國樑要養出孩子「志氣」

2018-12-24 13:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府今（24）日公布縣府新任局處長名單，教育處處長由屏南社大校長江國樑擔任，江國樑曾在屏東縣內擔任國民小學校長長達21年，並擔任屏南社大校長11年，深耕教育基層，對翻轉偏鄉教育頗有見解。

在恆春半島服務40個年頭的江國樑，年輕時從故鄉里港到恆春擔任教職，至今都未離開過恆春半島，多年來的綽號都叫「江校長」，去年退休後投身有機農業推廣，談起教育仍然眼神發亮，一直期盼恆春孩子能養出「志氣」。

唱起恆春思想起、念起當地特有的民謠詩詞，61歲的江國樑早就被當做道地的恆春人，屏東師專畢業的他，1977年就到僑勇國小服務，因為擔任社團義工受到當地民眾喜愛，因為「被需要」的感覺，一留下就是40年，除了在車城擔任過老師，還在滿州、僑勇及恆春國小都擔任過校長。

回想自己為何想從事教育工作，江國樑在退休時受訪說，小時候家中生活很苦，不自覺都跟著弱勢孩子在一起，他雖調皮搗蛋卻很認真念書，只因知道考第一名被打不會那麼大力，但5年級時，他跟另一名學生打架，雙方傷勢都很嚴重，但他卻被老師打到不能拿筷子，對方卻絲毫都未受懲罰，只因他沒有到老師家「補習」又考第一名，這個一生難忘的印象，讓他內心發誓，有機會從事教育工作，一定要破除這種不公不義的情況。

滿心抱負的他，早年剛投入教育現場時，卻被「真實」的情況嚇傻，江國樑受訪時曾表示，當時老師在休息室都在談房地產、談股票，課堂教學及家庭訪問後，發現學生亟需幫助，卻沒聽過老師在討論學生及課程，「怎麼現況跟學校所學差那麼多？理論應該是實踐，不該只是理論而已。」便往考取主任、校長的行政職努力，希望扭轉偏鄉教育狀況。

雖然退休離開教育現場，江國樑的理念受到不少中生代「在地」校長的認同，包括現任車城、滿州、石門及恆春國小的校長都曾與他共事，擔任校長後也響應這套培養孩子「志氣」的理念。

江國樑曾說，多年來開發許多「自我實現」課程，就盼孩子跟老師們都能找到「愛與歸屬」，當老師們能找到歸屬、透過教育找到「回家的路」，孩子自然能變好、老師也願意長留，是從根源解決偏鄉教育流動過高的方式，更是他奉獻恆春教育40年的心得。

從偏鄉校長成為縣府教育最高首長，恆春半島各界都滿懷盼望，希望他能翻轉偏鄉教育困境，這或許也是出身恆春半島偏鄉的潘孟安，在第二屆任期挑選江國樑擔當重任的主因。

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