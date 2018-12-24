大阪處長輕生風波》張淑玲重申未打電話 願提供通聯紀錄

2018-12-24 13:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕大阪處長蘇啟誠輕生後風波不斷，外傳台灣日本關係協會秘書長張淑玲在蘇啟誠離世前夕曾與蘇通話，引發施壓聯想。張淑玲今天再次出面澄清「絕無此事」，並強調願意提供所有通聯紀錄，授權外交部進行調查。

大阪辦事處處長蘇啟誠於關西機場事件爆發後自戕，後續風波不斷，近日多篇報導指稱外交部原欲懲處蘇啟誠，蘇更曾遭放話指辦事處考績「全部丙等」。

外交部鄭重澄清，否認有關懲處與考績等指控，駐日代表謝長廷也屢次開炮，批評國民黨包庇造謠者。立法院外交委員會今天通過臨時提案，將就此案成立調閱小組，並要求謝長廷回台進行專案報告。

張淑玲今天列席立法院外委會會議，並在中午時間召開記者會表示，針對外界不具名、不負責任人士所指稱「本人在9月13日打電話給蘇處長」，她再次重申「絕無此事」，強調那天沒有和蘇處長有任何聯繫。張淑玲說，風災後外界質疑很多，她本人與同事都和大阪辦事處方面保持聯絡，不是只有她一位，但都是希望查明真相，13日當天只有一位同仁曾和蘇處長有過簡短的兩分鐘通話，針對電報內容確認細節，也沒有提到外界所指的懲處事宜。

張淑玲並表示，願意提供從9月4日關西風災後到9月14日蘇處長離世之間，這段時間她所有家用、公用、私用的電話、email與社群軟體等所有通聯紀錄，授權外交部進行必要調查。

張淑玲也針對外界指稱她曾帶女兒到大阪官邸視察，或「並非外交特考出身」等報導，一併說明表示，她沒有任何家人在日本就學，她本人也沒有到訪過大阪辦事處官邸，當然也不曾帶任何家人去；她也有3個高考資格，是常任文官。

媒體提問是誰通知蘇處長寫檢討報告？對此，張淑玲僅模糊回應說，因外界有檢討聲浪，一般性處理方式是在事情結束後，會有完整的處理報告。至於家屬暗指上層施壓導致輕生，張淑玲則答「我們沒有多的回應了」。

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