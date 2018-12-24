選舉日地方報刊登廣告 澎湖選委會決議擇期再審

2018-12-24 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對選舉日澎湖時報刊登賴峰偉競選廣告，澎湖縣選舉委員會選監小組日前開會決議，裁罰澎湖時報50萬元、賴峰偉免罰，並移交委員會審議；今日上午召開的委員會決議擇期再審，將裁罰權移交給新主任委員上任後決議。

11月24日選舉日當天，有民眾檢舉澎湖時報在第6版，刊登時為縣長候選人賴峰偉競選廣告，違反選罷法第56條第2款規定（政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動）之嫌。違反者可依同法第110條第5項規定，處新臺幣50萬以上500萬以下罰鍰，並依同條款第7項規定，處罰委託人及受託人。

賴峰偉競選服務處提出委託澎湖時報刊登競選文宣廣告合約，委刊期間至11月23日止；至於澎湖時報坦承競選廣告係編輯作業疏失未予撤去，與候選人賴峰偉無關，自承應負違反公職選罷法相關責任。因此澎湖縣選舉委員會選監小組開會決議，應裁罰澎湖時報50萬元，賴峰偉部分免罰，送交委員會決議。

今日委員會開會，由於新舊政權交替，未來新主任委員產生後，再行決定裁罰方式及金額，以尊重新主任委員權責，因此決議擇期再審；但通常選委會主任委員都由縣長兼任，只有遇到縣長選舉時才由副縣長代理，賴峰偉上任後若兼任選委會主任委員，如何處理此廣告裁罰案？引發外界矚目。

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