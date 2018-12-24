丁守中選舉無效之訴開庭 律師：投票日應24小時都能投票

2018-12-24 13:18

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，上月底以3252票之差敗給現任市長柯文哲，聲請重新計票，仍以更大差距的3567票落敗，428萬餘元保證金被收入國庫，他另提「選舉無效之訴」，台北地院今首度開庭，丁委任5位律師助陣，與被告中央選委會、台北市選委會大鬥法。

丁守中在法庭內，向法官重申他提起選舉無效之訴，不是為了個人，主要目的有3：徹底檢討選罷法及公投法是否欠缺明確規範，檢討選務機關應該有的公平、公正角色；防止中選會和地方選委會，藉著運用職權違法操縱選務，影響選舉結果；防止再發生邊開票、邊投票，嚴重影響選舉公正和公共信用。

丁的律師團主張，應全部投開票所全部完成投票，再一起開票，選委會也未禁止、管制排隊選民在投開票所30公尺範圍內使用手機，投票時間截止後仍繼續投票3小時46分，延長將近一半時間，造成選民資訊不對等，產生棄保效應。

丁的律師王寶蒞舉例說，大同區臨江里981號投開票所晚上8點14分登錄開票結果，姚文智得票率34.7%，柯文哲36.7%，但隔壁的982號投開票所，是在10點3分開完票，姚25.3%、柯40.4%；文山區景行里1404投票所，10點12分開票結果是姚20.3%、柯39.1%，一旁的1402投票所開票至隔天凌晨0時37分，姚佔15.5%，柯43.6%。王認為這證明了因為選務不公，造成棄保效應影響晚投票者的投票意向。

律師李念祖認為，投票時間應該是24小時，法律並未規定只能投8小時，中選會卻將投票時間限縮在上午8時至下午4時，又以公投綁選舉，即使依中選會前預估的每人只要花2分半鐘，8小時也只能讓240人完成投票，顯示中選會判斷錯誤，行政命令不符合比例原則，違反選舉平等原則，這次選舉失敗要歸咎於中選會本位主義的態度問題。

中選會代表答辯指出，讓下午4點前到達投開票所的選民能夠投完票，是在保障選舉人的投票權，法律離不開人性，延長時間符合常情；截止時間4時的設定，是中選委員的決議，2009年三合一大選曾將投票時間延後到5點，但事後證實並未明顯提升投票率，才又改回4點。

至於公投與選舉合併舉辦，則是選委會的裁量權，沒有明顯違法問題，丁若覺得不當，應在10月底中選會公告公投的投開票所時提出，而不是選後才提，且提告時應提出具體、明確的違法事由。

台北市選委會委任律師盧柏岑指出，丁主張的4時後不能再投票、應封存選票等全市都投完票再一起開票、排隊時不能使用手機，這3點都與法律規定不一致，若未來成為正式規定，選委會也會依法遵守；至於24小時投票時間、公投和選舉分開辦理，更是沒有法律依據，只能稱為丁的政治主張；禁止選民携帶手機進入投開票所，立法目的是為了維護投票秘密，防止刺探投票，法律並未規定禁止在投開票所外排隊的選民使用手機。

台北地院日前經50組法官以7個工作天完成驗票，結果丁守中減少470票，總票數為57萬7096票，輸給柯文哲的58萬663票，兩人相差3567票。

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