100萬美金WHO捐款案 因「政治考量」中止

2018-12-24 13:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統於5月宣布將捐贈100萬美金給世衛組織（WHO）對抗伊波拉病毒，但因中國干預我捐款名稱，遲遲未能完成捐款。外交部國組司司長陳龍錦今天表示，WHO秘書處因為政治考量，7個月後還是沒辦法提出好的安排，我方審慎研議後，決定中止該案。

蔡總統於5月世衛大會（WHA）後宣布，要將金援布吉納法索的100萬美金，轉捐贈給WHO對抗伊波拉病毒。但因為我方希望用「台灣」或「中華民國」的名義捐款，我方也公開表示名稱方面「可保持某種程度的彈性」，中華民國或中華台北「都不排除」，但中國干涉之下，使此案始終無法完成協商安排。

陳龍錦今天列席立法院外委會預算審查會議，答詢時說，過去7個月期間，我方與秘書處審慎積極聯繫安排此事，我方的立場是，首先，相關安排要符合我們的尊嚴，第二，台灣人民愛心義舉需要獲得WHO支持肯定。

陳龍錦接著說，但很遺憾，直到上週，秘書處因政治考量，還是沒辦法提出好的安排，我方審慎研議後決定中止（suspend）該案。陳龍錦說明，WHO秘書處多次表示，即使案子沒辦法成功，未來還是希望與我有其他可能的合作機會；我方也向他們表示，只要能夠提供妥適安排，基於國際防疫需要，我們還是考慮和他們合作。

陳隆錦強調，我方希望愛心善款能嘉惠抗疫的決定，獲得理念相近國家讚許，WHO秘書處也肯定，已經突顯我們在國際合作的意願和能力。而此案在過程中也已展現相當國際文宣效力，我方藉由本案，也和秘書處增加了很多正面互動。

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