台灣民意基金會民調：近5成民眾反對柯文哲參選總統

2018-12-24 12:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕藍綠備戰2020年總統大選，台灣民意基金會今發佈最新民調，對於台灣人對2020總統可能人選的支持傾向，民調結果指出，有25%民眾支持總統蔡英文連任，高達67.4%不支持蔡總統連任。對於台北市長柯文哲參選總統態度，43.8%民眾支持，49.9%反對。

民調並針對若民進黨的行政院長賴清德與蔡英文總統競選下屆總統，民眾態度做調查，結果顯示，60.8%支持賴清德，19.9%支持蔡英文。

國民黨方面，調查則詢問民眾若由國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長朱立倫競選，較支持誰代表國民黨參選總統？結果顯示，54.3%支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義。

民調報告也分析，在年齡層方面，支持柯文哲參選總統的人，以44歲以下的年輕選民居多，45歲以上的選民有6成以上的人反對；民進黨與國民黨認同者各有近4成的人樂觀其成，中性選民中則有5成4的人支持；台北市選民最不樂見柯文哲參選2020下一任總統（67.3%），樂見的人只有不到3成（29.4%），而偏遠地區縣市支持柯文哲參選總統的人卻高達57.5%。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2018年12月17-18兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

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