代理花蓮縣長3個月臨別 蔡碧仲24字總結感觸

2018-12-24 12:17

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣代理縣長蔡碧仲代理任滿，今召開代理任滿臨別記者會，細數代理3個月治績，更寄予未來的花蓮縣政府必須秉持「四要」，強調要「公開」、「公平」、「廉能」及「尊嚴」，更堅定表示「花蓮一定會改變，只是時間問題！」

針對媒體詢問未來是否會回任法務部政務次長或接下促進轉型正義委員會主委。蔡碧仲語帶保留，但指出會繼續扮演「擅長角色」，任令之前不宜再分享，但是有確定後一定會公布，目前還沒收到相關人事任令。

蔡碧仲9月17日正式接下花蓮縣代理縣長一職，代理期間重新檢視前縣長傅崐萁任內大推的多項縣政，如今任滿臨別，今早特別針對0206震災善款公布、青年住宅、媒體採購案、東洋廣場案及境外包機，分別提出執行現況，希望在新縣長徐榛蔚上任前，能夠「如實交接。」

蔡碧仲說，民意調查顯示高達7成民眾期待善款運用明細公開透明，議員亦於定期會中提出同樣要求，希望縣府未來能繼續以縣府為提案單位，於善款委員會中主張每個月公布善款運用明細。

他強調，由於在我任內總共開了2次委員會，依照法律規定應公布這些細目，卻都被委員會決議拒絕，在此表達遺憾，目前地檢署也已立案積極偵辦中，將調閱所有相關資料，了解過程是否有文件涉及偽造文書或圖利等犯行，應給社會大眾一個交代。

針對近來受到全國關注的媒體採購案。蔡碧仲也說，縣府已全力配合廉政署、監察院與檢調調查，提供標案合約、結案報告等相關資料，另本案過程中，承辦的黃姓新聞科長，未經授權擅自對外發言，也應依違反行政倫理論處。

對於蔡碧仲日前遭縣議員質疑，撤換掉原觀光處長彭偉族，改由前台北航空站主任朱耀光接任後，是否對於花蓮聯外航線有所助益一事。蔡碧仲則強調，交通部觀光局放寬包機來台獎助條件及提高補助額度，觀光處在他任內已拜訪多家航空公司，目前共有三家表示願意考慮在明年夏季開航包機。

蔡碧仲今也給予花蓮縣政府滿滿期望，呼籲要公開，坦然面對議會、媒體監督，公開透明不隱瞞；要公平，依法行政一體適用，不依個人好惡損及縣政公平性；要廉能，杜絕鋪張浪費、能省則省，創造最大公共利益；要尊嚴，公務員要保護自己、先自重而他重，尊重專業捍衛專業，打造法治而非人治縣政機關。

蔡碧仲最後還用24個字，總結代理期間的感觸，表示治理縣政過程一切「依法行政、行政中立」，未來將永遠「愛戀花蓮、護衛洄瀾」，更語帶玄機地說「百日維新、必有迴響！」字字語句鏗鏘、堅定。

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