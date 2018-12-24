苗栗後龍衛生所「紙糊的？」用5年就拆 監委立案調查

2018-12-24 12:10

〔記者謝君臨／台北報導〕苗栗縣後龍鎮衛生所僅啟用5年，就不敵颱風侵襲，外牆嚴重剝落，廳舍不堪使用，人員被迫移至鄰近衛生所辦公，除了安全疑慮，也引發地方質疑「難道工程是紙糊的？」監察委員張武修認為，苗栗多年來醫療資源有限且人力不足，難得有經費建置衛生所卻品質堪慮，影響地方民眾權益甚鉅，今申請自動調查。

舊的後龍衛生所廳舍使用20多年，因空間不敷需求，在前縣長劉政鴻主政時獲得衛福部補助，興建經費逾4100萬元，由縣府衛生局發包，採取鋼構工法、矽酸鈣板等號稱綠建築建材，於2010年啟用。

不料，衛生所才啟用5年，就因不耐蘇迪勒及杜鵑颱風侵襲，導致衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，有將近兩層樓高的板面脫落，出現安全疑慮。當時縣衛生局曾表示，衛生所啟用後就出現漏水問題，調查更發現建物鋼筋鏽蝕，因此縣政府委託律師向建築師及營造商提出行政、民事與刑事訴訟。

行政訴訟部分，全案已判定建築師及營造商敗訴定讞，相關廠商已被公共工程委員會停權3年，不得投標公共工程；至於民事、刑事訴訟均仍在審理中。

經過風風雨雨，後龍鎮衛生所廳舍在閒置3年後，本月20日舉行拆除重建的動土典禮，規劃地上4樓、總樓地板1413平方公尺，預定明年11月底前完工。

不過，雖然後龍鎮衛生所已展開重建工程，但監委張武修認為，苗栗多年來醫療衛生資源有限，醫療人力不足，難得有經費建置衛生所卻品質堪慮，嚴重影響地方民眾權益；因事關地方民眾權益甚鉅，同時他也接獲地方人士陳訴，為查明其中是否涉有缺失，今立案展開調查。

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