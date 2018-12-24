北市府「喬蛋派」逼退林洲民？ 遠雄：堅持履約態度不變

2018-12-24 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都市發展局長林洲民一席「趙友友」批評持續延燒，台北市副市長鄧家基今早在晨會後遇媒體堵訪，對於被指為「趙友友」，鄧家基沒有正面回應，僅說林洲民的貢獻大家都肯定，未來若大家還能合作，他都會在團隊內的範圍內。

林洲民前天晚間在臉書發文，怒斥遭柯市府的「趙友友」逼退，另也爆出他私下在line中，直指台北市副市長鄧家基、秘書長張哲揚及市長室主任李文宗等人當面逼退，因為林洲民在位，大巨蛋案審查就不會過關。

遠雄建設公關發言人楊舜欽上午出面受訪，他表示（市府內）應該沒有趙友友啦，否則大巨蛋也不會一卡4年。

至於林洲民傳遭「喬蛋派」逼退，楊舜欽表示，市府內部的事情他不知道，如果因為首長更替，不會對政策任何影響，所以遠雄也不會去期望因為局長首長更替，接下來審查進度有大幅超前，公司還是依法依約來審查，不會因為局長影響節奏。

媒體追問，是否會覺得市長室主任李文宗，或是市府顧問蔡壁如比較友善嗎？楊舜欽說，在選前選後，跟市政府溝通管道都很順暢，私底下多次溝通，都是市長不公開場合，各局處首長都在，沒有誰的交情比較好問題，因為和各局處溝通是必要的，交情沒有特別影響。

楊舜欽也被問及「林洲民有刁難嗎？」他認為大家都是專業論專業，「哪怕是局長有他的堅持 ，我們也有我們建築師團隊」，他不否認意見不合一定會有，但還是會秉持專業，這是比較好的事情。

談到即將在明年1月3日進行的都審會議，楊舜欽說，選後有過幾次跟不同局處的協商，包括環保、文化、都發，因此接下來的都審會議，希望能在參數跟模擬基礎上做討論，不過大幅度進展沒這麼快。

不過楊舜欽也提到，希望明年可以復工，他們堅持履約態度不變，如果雙方目標一致，大家一起努力。至於是否樂觀看待明年可以復工？楊舜欽說，不能說他們樂觀，是雙方一起樂觀。

對於新任都發局長黃景茂，楊舜欽說，新的局長未來還是有溝通的機會。

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