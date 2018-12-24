饒慶鈴小內閣公布 台東縣府只換3個人

2018-12-24 11:16

［記者張存薇／台東報導］準台東縣長饒慶鈴今日公布縣府新人事，她宣示，人事以穩定、優化為主，因此僅3人小幅換血，包括副縣長由現任教育處長張志明擔任，教育處長及原住民族行政處處長分別由縣府秘書林政宏秘書及原民處副處長方銘總陞任，至於約聘雇、臨時人員，除今年度表現不佳、或中央補助預算結束等原因，其餘人員皆續聘僱1年。

饒慶鈴說，縣府人事異動應該是全國最少的，以延續原本的五星團隊為主，副縣長由教育處長張志明擔任。饒慶鈴強調，張志明是宜蘭人，曾在花蓮擔任過副縣長，宜花東3縣都很熟，而她在競選期間就希望做好宜花東區域經濟，再加上十分重視台東教育，因此希望以張志明的圓融及教育專才為台東努力。

教育處長由秘書林政宏接任，他在教育處基層做起，十分熟悉教育事務，至於原民處長吳慧琴將接任高雄市原民會主委，處長一職由副處長方銘總接任。

其他包括秘書長仍由陳明仁擔任，留任的政務主管包括國際發展及計畫處長余明勳、農業處長許瑞貴及行政處長王邦賢，其他一級主管包括民政處長顏志光、財政及經濟發展處長盧協昌、建設處長吳慶榮、社會處長曹劍秋、地政處長沈碧恕、交通及觀光發展處長江慧卿、文化處長鍾青柏、主計處長廖美鳳、人事處長游梅子、政風處長余世銘、衛生局長黃明恩、稅務局長李素琴、消防局長管建興及警察局長劉崇智均無異動，環境保護局局長仍由縣府謝清泉參議繼續代理。

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