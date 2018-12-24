李俊毅投入立委補選 嗆郭國文要選應退出新系

2018-12-24 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨前副秘書長李俊毅今北上立法院，宣布投入台南第二選區立委補選，強調已獲得百名里長親筆簽名連署，他的參選代表打破派系把持朝綱的情況，回歸基層傾聽人民聲音，藉此「接地氣」，並稱黨內新潮流系打算派出行政院長賴清德子弟兵郭國文參選，如果郭要參選，應退出新系，回應人民期待。

李俊毅表示，台南這席立委補選是2020大選的前哨戰，也是九合一敗選後最重要一戰，五席立委補選中，唯一不能敗的就是台南，再輸的話民進黨2020恐無法繼續執政，但敗選這一個月來，行政部門的職務調整與社會觀感落差太大。

李俊毅說，他走訪基層，在選區179位里長中，獲得百名里長親筆簽名連署，代表對他還有期待，仍有機會找回民心，符合執政要求，「有信心突破120位」；李說，民進黨應與地方「接地氣」，回到基層，回到人民生活周遭，要跟人民生活在一起，改革不是靠嘴巴，而是靠行動。

李俊毅並提出三項改革要點，首先，需打破派系、用人唯才，民進黨整體用人原則要調整，不應讓派系把持朝綱，造成總統被派系綁架，被新系架空；其次，錯誤政策必須立即回應、修正，為何「討厭民進黨」變成全民最大黨？因為我們離人民太遠，敗選後應拼經濟，不要有太多的政治鬥爭；最後，「接地氣」要真正落實每一個基層，回應人民生活需要，解決人民痛苦。

李俊毅指出，他參選至今遇到最大的問題，就是派系問題，指郭國文獲得行政資源的全力支持，賴院長還特別請託基層里長，要全力支持其子弟兵；李諷刺，如果不能打破派系，那民進黨乾脆改名叫「新潮流黨」好了，他之所以有信心，是因為跟人民站在一起，期盼在派系夾殺下走出改革的第一步。

李俊毅強調，他主張「人民優先、經濟優先、地方優先」，藉此找回創黨初心，找回當初民進黨成立的熱情跟支持，2020大選才有機會，如果還在搞派系，搞政治同盟，人民將會跟民進黨Say goodbye。

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