大阪處長輕生風波》外委會成立調閱小組 要求謝長廷回台報告

2018-12-24 10:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕大阪處長蘇啟誠輕生後風波不斷，外交部矢口否認有關懲處與考績等報導，駐日代表謝長廷也屢次開炮，批評國民黨包庇造謠者。立法院外交委員會今天通過臨時提案，將就此案成立調閱小組，並要求謝長廷回台進行專案報告。

我駐大阪辦事處長蘇啟誠9月在關西機場事件後離開人世，外界普遍歸因於假消息壓力，間接導致處長輕生。然而蘇家近日發表聲明指出，假消息只是起因，蘇在遺言中並無提及，而是因「覺得遭到羞辱」尋短。家屬聲明後，媒體進一步指出外交部原先準備懲處蘇處長、放話「辦事處全館考績丙等」，蘇處長在「一通電話」後決定以死明志。

然而外交部多次澄清，表示絕無懲處、考績或該通電話等事情。外交部長吳釗燮今天在立法院受訪時再次強調，「我沒有授權、授意或要求任何人打任何的電話」。同時，駐日代表謝長廷繼續在臉書發言，提到他在9月10日收到蘇啟誠「願坦然受處」的檢討報告，內容就是以「造謠者guruguru的電話為真」的前提檢討。謝長廷強調，他鍥而不捨追出假新聞源頭，正是為蘇解套，還給同仁清白。

謝長廷批評，國民黨立委刻意庇護guruguru，而當時率先利用假新聞攻擊大阪辦事處的立委，一下子説要為蘇處長申寃，一下子又要保護假新聞的造謠者，竟然說guruguru講的也都是事實，「那為什麼不勸他堂堂正正出來解釋清楚，他為什麼一再逃避說謊，扯什麼帳號被盜用呢」？令人費解。

立法院外交國防委員會今天繼續審查外交部預算，吳釗燮姍姍來遲，台灣日本關係協會秘書長張淑玲在媒體包圍下不發一語。國民黨立委曾銘宗在吳釗燮進入會議室時，大吼「你的代表還在卸責！做什麼代表啊！謝代表你管不動是不是啊！」多位國民黨立委不滿謝長廷批評，紛紛登記程序發言，對此案表達關切。

國民黨立委江啟臣說，謝長廷必須了解到外交官代表中華民國，應該全心全力專注駐外工作、台日關係，而非動不動批評國內政治，甚至回台助選，毫不掩飾。國民黨立委馬文君說，中國大陸有派車、也有台灣人受困、台灣也有人搭車離開，回批「這些哪些是假新聞？不用針對大學生！」馬希望調查清楚壓力來源，強調「無關藍綠」。國民黨立委許毓仁則說，駐日代表發言不當，以責任政治來說，「吳釗燮部長難辭其咎」，應該召回謝長廷說清楚講明白，「欠國人和蘇家人一個說明」。

國民黨立委隨後提出臨時提案，指出外界對於外交部與大阪辦事處溝通過程及內容多所質疑，迄今外交部仍沒有詳細說明，由於事關職業外交官尊嚴及外交部處理過程是否失當，提議由外交國防委員會成立調閱專案小組，並請召集委員儘速排定議程，邀請外交部長、駐日代表謝長廷及相關人士到外委會進行專案報告。提案在民進黨立委不反對下順利通過。

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