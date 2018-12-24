同意和卓榮泰直播 館長：我歸覽趴火想提問、笑你不敢！

2018-12-24 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨黨主席候選人、行政院秘書長卓榮泰曾表示，若館長願邀他一起直播，則很願意聊聊，盼能聽到「同溫層聽不到的聲音」。對此，成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢則回應，卓榮泰根本沒有與他聯繫過，「我笑你不敢來」，並表示自己「歸覽趴火」，有很多問題想問，盼卓榮泰不要只是透過媒體放話。

據《鏡週刊》報導，卓榮泰認為討厭民進黨的朋友所提的問題，應該比黨內自我療癒更有效，但同時也要聆聽支持者的聲音，「我可以去跟陳其邁喝咖啡，我也可以去跟館長聊一聊啊！我可以唱詹雅雯的〈深情海岸〉，我也可以找鄭進一來唱〈家後〉吧！」

「今天最重要的事情，並不是民進黨需要什麼樣的黨主席，而是台灣需要什麼樣的執政黨。」卓榮泰說，台灣人民不欠民進黨，因為民進黨對台的貢獻是歷史事實，反倒是未來民進黨欠台灣人一個承諾，「要拿出對的政策，讓人民過好的生活。」

對此，館長於直播中表示，卓榮泰並沒有與他聯絡，表示自己也很想要跟一個要做黨主席的人作直播，「我第一個就問促轉會」、「我很想問你，你當黨主席的時候，你的立委能不能通過一些有意義的審查案」、「我笑你不敢來！你要來不用新聞叫囂、直接打電話來嘛！」

館長也說，全台灣人就想看新任黨主席能不能讓他問一些問題，「我龜懶趴火，我很想要問一些問題」、「而且它的支持者都很大尾，像鄭文燦、陳其邁」、「我舉雙手雙腳歡迎卓榮泰大哥來跟我泡茶聊天直播」。

「為什麼我們的進口車那麼貴？我們年輕人連摩托車都快買不起了。為什麼我們的薪水都沒漲？我們的原物料漲之外，機車也拼命的漲，然而同樣的機車在國外卻賣三分之一的價錢。請問我們親愛的民進黨做了嗎？你們是上來圖利財團，還是為人民做事的？」

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