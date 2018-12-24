政治受難者：中正紀念堂應改成台灣威權象徵博物館

2018-12-24 10:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨國蔣粉持續反對移除蔣介石銅像等威權象徵，為促進轉型正義，由政治受難者組成的台灣二二八關懷總會建議，應將中正紀念堂轉型為「台灣歷史威權象徵國際研究中心暨博物館」，標示台灣過去受到威權壓迫的事實，藉此與國際人權連結。

據了解，行政院促轉會為清除威權象徵，近期飽受保守勢力強烈抨擊，選後在政府多溝通的氛圍下，政治受難者擔憂又在替反對派搭建杯葛舞台。

台灣二二八關懷總會上週行文給總統府、促轉會、文化部等機關，建議政府應加強威權遺緒的處理，以增加民眾對促轉會的認知及信心。

在去除威權象徵方面，台灣二二八關懷總會建議，應去除自由廣場蔣介石銅像、駐守儀隊及交接儀式，以除去威權象徵及其崇拜儀式。並去除自由廣場四周圍牆，以增進市民與空間互動，落實空間解嚴。

台灣二二八關懷總會指出，應去除慈湖「蔣中正墓地」周圍之憲兵及政府投入的安全人員，以落實去除威權象徵，並矯正公器私用行為。

在不義遺址轉型上，台灣二二八關懷總會建議，中正紀念堂轉型為「台灣歷史威權象徵國際研究中心暨博物館」，以此標示過往台灣受到威權壓迫的事實，以促進台灣實際人權研究工作，並藉此與國際人權研究單位及人士進行連結。

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